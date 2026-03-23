Senado de EUA Confirma a Markwayne Mullin como Secretario de Seguridad Nacional

El Senado de Estados Unidos confirmó este lunes a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional por 54 votos a favor y 45 en contra. El funcionario tiene un historial de críticas hacia el México y ha abogado públicamente por el uso de la fuerza militar contra los cárteles.

Mullin, senador republicano por Oklahoma y aliado del presidente Donald Trump, reemplazará a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir del 31 de marzo.

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De Oklahoma al gabinete de Trump

Mullin fue elegido al Senado en enero de 2023, tras una década representando al Segundo Distrito Congresional de Oklahoma en la Cámara de Representantes. Antes de la política, administró el negocio familiar de plomería en Westville y compitió en artes marciales mixtas, disciplina por la que fue incluido en el Salón de la Fama de la Lucha Libre de Oklahoma en 2016. También es miembro de la Nación Cherokee.

Su paso por el Capitolio estuvo marcado por episodios de alta tensión, como su enfrentamiento con Sean O'Brien, líder de la Hermandad Internacional de Camioneros, durante una audiencia en 2023, y un altercado reciente durante el discurso del Estado de la Unión, cuando intentó arrebatarle un cartel al representante demócrata Al Green.

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Su postura sobre migración y México

Mullin ha sostenido posiciones particularmente duras en materia migratoria. En 2025 argumentó que los bebés nacidos en territorio estadounidense de padres migrantes en situación irregular deberían ser deportados junto a sus familias.

"Deberían ir con sus padres. ¿Por qué separar a un niño de ellos?", declaró el entonces senador por Oklahoma.

Tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrida en febrero de 2026, Mullin exigió que México solicitara la intervención de Trump y defendió el uso de la fuerza contra el crimen organizado. Días después, instó a los estudiantes estadounidenses a cancelar sus viajes de primavera a México.

"Nadie debería ir allí ahora mismo, la situación es muy inestable y Estados Unidos está muy pendiente de lo que está ocurriendo", advirtió en el programa Squawk Box de CNBC.

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CT