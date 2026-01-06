Papa León XIV Cierra la Puerta Santa del Vaticano para Clausurar el Jubileo

El papa León XIV clausuró el Jubileo y cerró la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, por la que pasaron millones de peregrinos durante el último año.

Esta celebración religiosa fue inaugurada hace un año su antecesor, Francisco, y ahora le tocó a León XIV concluir la festividad.

El pontífice realizó una procesión por el atrio y, luego de unos instantes orando en silencio y arrodillado ante la puerta, la cerró a las 9:41 horas (local).

Con ánimo grato cerramos esta Puerta Santa cruzada por una multitud de fieles, seguros de que el Buen Pastor siempre tiene abiertas las puertas de su corazón para acogernos cada vez que nos sintamos cansados y oprimidos

Con este acto, culminó el evento católico que se organiza cada cuarto de siglo para ofrecer la indulgencia a los peregrinos que llegan a Roma.

A lo largo de todo este Año Santo, más de 33 millones de fieles llegaron a Roma para obtener el perdón. Entre los peregrinos que más llegaron a la ciudad fueron los italianos, los estadounidenses y los españoles.

Tras el cierre solemne por parte del papa de la Puerta Santa, posteriormente, se procederá presumiblemente a su tapiado para que permanezca cerrada hasta un nuevo Jubileo.

Un acto inédito

El Jubileo de la Esperanza fue instituido el 24 de diciembre de 2024 por Francisco, pero, tras su muerte en abril, lo concluyó León XIV, un hecho inédito desde el año 1700.

El acto, en el atrio de San Pedro, contó con la presencia del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, cardenales, obispos, miembros de la Curia, clérigos y religiosas, y fieles.

Tras el cierre de la Puerta, León XIV encabezó la procesión hasta el interior de la basílica para la misa de Epifanía. Con este acto, el papa puso fin a su primera Navidad como líder de la Iglesia católica.

En los días anteriores también se cerraron las Puertas de las otras tres basílicas papales de Roma: San Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San Pablo Extramuros, y otra abierta como señal de esperanza por orden de Francisco en la cárcel romana de Rebibbia.

El Jubileo es un momento que se dedica al perdón, cuyos orígenes se remontan a la tradición judía, misma que fue adoptada por la Iglesia católica en el año 1300. Desde el siglo XIV se convoca aproximadamente cada 25 años.

