¿A Qué Hora Es Asamblea de Beca Rita Cetina Hoy En Línea? Link de la Transmisión En Vivo

El Coordinador Nacional, Julio León, ofrecerá hoy lunes 29 de septiembre de 2025 una asamblea informativa de la Beca Rita Cetina en línea para contestar todas las dudas sobre el registro que está por terminar, y a continuación te decimos a qué hora inicia y el link de la transmisión en vivo para que hagas tus preguntas.

El periodo de inscripciones al apoyo para estudiantes de secundaria está llegando a su fin y si aún no haces la solicitud de incorporación de tu hijo, en notas previas ya te explicamos los requisitos y pasos que debes seguir, y cómo asegurar que ya estás registrado.

Sin embargo en caso de que aún tengas dudas, este día se realizará una asamblea informativa virtual en la que podrán participar todas las mamás, papás y tutores que tengan dudas sobre las inscripciones.

Horario de asamblea informativa en línea de la Beca Rita Cetina

La asamblea virtual de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar se realizará este lunes 29 de septiembre de 2025 y está programada para iniciar a las 8 de la noche, tiempo del centro de México.

"Mamá, papá, tutora y tutor: Si no pudiste asistir a la Asamblea Informativa de la secundaria de tus hijas o hijos, te invitamos a la transmisión En Vivo, donde explicaremos paso a paso cómo solicitar la Beca Rita Cetina", comentó Julio León.

En el evento de este lunes para los padres de familia participará Julio León, los directores generales de Becas Bienestar, los coordinadores regionales y estatales, así como Servidoras y Servidores de la Educación.

Link de la transmisión de la asamblea en línea de la Beca Rita Cetina

El enlace para participar asamblea virtual de la Beca Rita Cetina será publicado en las redes sociales de la Coordinación Nacional y de Julio León, aquí te dejamos los enlaces de las mismas:

Facebook: Coordinación Nacional de Becas Bienestar

X: Becas Benito

YouTube: Becas Benito

Redes de Julio León

Facebook Julio León

X Julio_LeonT

Instagram julio_leontrujillo

En la sesión en línea podrás realizar las preguntas que desees sobre el registro, pero se recomienda que en tu comentario agregues tu estado y municipio para que te puedan ofrecer una respuesta totalmente personalizada.

