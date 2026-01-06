Investigan Abandono de Material Quirúrgico Presuntamente Infeccioso en Querétaro; Esto Sabemos

Autoridades municipales investigan el abandono de material quirúrgico presuntamente infeccioso localizado en la comunidad de Cerro Gordo, colonia El Arenal, en la zona oriente del municipio de San Juan del Río.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio tras recibir un reporte ciudadano y, luego de realizar una inspección, confirmaron la presencia de desechos quirúrgicos abandonados en la vía pública. Ante el riesgo sanitario, se dio aviso inmediato a la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como a la autoridad competente para su manejo y disposición final.

Te Podría Interesar: Mujer Muere Tras Accidente en la Carretera a Rioverde; Lo Causó un Objeto en Asfalto

¿Había restos humanos en los desechos?

El reporte se originó durante el fin de semana, luego de que habitantes alertaran sobre la situación a través de redes sociales y mediante la línea de emergencias. Tras la revisión del lugar, las autoridades descartaron la presencia de cadáveres o restos óseos.

Asimismo, se informó que ya se notificó a instancias municipales y estatales para iniciar una investigación que permita identificar el origen de los residuos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Historias Recomendadas: