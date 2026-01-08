Jardinero Muere de Manera Inmediata Tras Recibir una Descarga Eléctrica en Querétaro

Un hombre de aproximadamente 45 años de edad perdió la vida de manera instantánea mientras realizaba trabajos de jardinería en un domicilio ubicado sobre la calle José María Michelena, en la colonia Molinos de la Era, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba realizando labores en el área exterior del inmueble cuando, de manera accidental, hizo contacto con cables de alta tensión, lo que le provocó una descarga eléctrica fulminante.

¿Qué es lo que se sabe del caso?

Tras el incidente, al sitio acudieron paramédicos para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, al valorar al masculino confirmaron que ya no presentaba signos vitales, debido a la gravedad de la descarga eléctrica.

Elementos de Protección Civil acudieron para asegurar la zona y descartar riesgos adicionales para vecinos y transeúntes, mientras que agentes del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Autoridades no descartaron que se lleve a cabo una investigación para determinar si existían condiciones de riesgo en el lugar o posibles responsabilidades relacionadas con el accidente.

