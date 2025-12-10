Mañana Carin León Estrenará "Chapayeka", un Proyecto Grabado en La Matanza, en Hermosillo

Mañana, Carin León estrenará su nuevo proyecto musical titulado "Chapayeka". El material fue grabado en la colonia La Matanza ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora donde se encuentran las raíces del cantante sonorense.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Carin León grabado en La Matanza?

Sobre el proyecto de Carin León, grabado en la colonia La Matanza se sabe que participaron varios artistas que admira el cantante hermosillense, entre la lista se encuentra:

Lalo Mora

Eliseo Robles

Dueto Sensación

Durante la grabación del material documental, el cantante pidió registrar la esencia del lugar usando únicamente luz natural y captando el sonido del entorno, además permitió que la gente del sector conviviera con el y estuviera presente durante la grabación donde su equipo estuvo encargado de registrar momentos espontáneos.

Sobre el nombre del proyecto de Carin León se sabe que "Chapayeka", rinde tributo a la etnia Yaqui por lo que el cantante solicitó asesoría de especialistas para mantener el respeto a su cultura y tradiciones.

