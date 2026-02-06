Detienen a Integrantes de Club de Caza por Disparar a Patos sin Permiso en Zona Urbana Cajeme

Seis integrantes de un club de caza fueron detenidos al no contar con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para disparar contra animales en una área urbana en Cajeme, Sonora.

Sobre los hechos se sabe que ocurrieron a las 17:00 horas, cuando familias de las colonias Urbi Villa del Rey y Urbi Villa del Real alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones. De inmediato, corporaciones policiacas y fuerzas militares se movilizaron hacia el área del Canal Bajo. Al lugar arribaron agentes de la Policía Estatal y Municipal, así como personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina Armada de México, ante la sospecha inicial de que se tratara de presuntos delincuentes armados.

Identifican a club de caza que realizó disparos en zona urbana en Sonora

Los individuos fueron identificados como integrantes de un club de caza, conocidos como “Pateros”. Al serles requerida la documentación correspondiente, reconocieron no contar con el permiso para realizar la caza de patos.

Ante esta situación, elementos de la Policía Estatal, en coordinación con policías municipales y ministeriales, procedieron a su detención. Los seis quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado para las investigaciones.

Durante el operativo fueron aseguradas las armas de fuego, así como dos vehículos en los que se desplazaban: una camioneta tipo Van marca Ford, color blanco, y un pick up Chevrolet Silverado, color negro.

