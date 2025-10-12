Tráiler se Incendia en Llamas tras Volcarse en Libramiento de Hermosillo

Tras una volcadura en el entronque del Libramiento de Hermosillo y la Carretera Internacional, un tráiler que transportaba manzanas ardió en llamas durante la tarde de este domingo.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron para sofocar el fuego, mientras que paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de trasladar al conductor del tractocamión a un hospital.

El conductor fue trasladado al hospital con golpes

El conductor, identificado como Geovanni, de aproximadamente 30 años, fue trasladado con golpes y logró salir por su propia cuenta.

El tráiler, procedente de Tijuana, Baja California, se volcó en la rampa de descenso del Libramiento de Hermosillo, en el tramo de norte a sur, para incorporarse a la Carretera Internacional, la altura del kilómetro 237.

Reportero: Gustavo Moreno N+



Historias recomendadas:

JGMR