WhatsApp: Cómo ver los estados de tus contactos en modo oculto

Cómo ver estados de WhatsApp en modo oculto:

Abre tu aplicación de WhatsApp.

En la esquina superior encontrarás tres puntos y en el menú que te muestre darás click en ajustes.

Luego dirígete a Cuenta y a Privacidad.

Ahí deberás de desactivar la opción de Confirmaciones de Lectura.

Foto: Unsplash.

Hace poco más de un añoincluyó una actualización que parece haber gustado a los usuarios del servicio de mensajería. Se trata de los estados, que funcionan de forma similar a las stories de Instagram o de, pero si no quieres que tus contactos se enteren que las viste, hoy te vamos a contar el “secreto” para verlas en modo oculto.De esta forma ya no aparecerán las palomitas azules de confirmación de lectura de un mensaje y también evitará que vean que entraste a su actualización de un estado. Por supuesto, tus contactos no se darán cuenta de que desactivaste esta opción.En caso de que ya la tengas desactivada no es necesario hacerlo de nueva cuenta.Por si no estás familiarizado con los estados de WhatsApp, te contamos que en ellos puedes subir fotos con algún texto descriptivo para que tus contactos vean lo que estás haciendo. También puedes incluir algunos videos breves.https://www.youtube.com/watch?v=yVFzu6i9Jc8No hay un límite de los que puedes subir durante un día, pero esto puede crear cierta cercanía con tus contactos de dicho servicio de mensajería.