ATP: Alcaraz y Fritz se Enfrentan por el Título de Tokio Este Martes

Este 29 de septiembre, Carlos Alcaraz alcanzó la final del ATP 500 de Tokio tras superar al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4 en un partido donde el número uno del mundo mostró carácter y solidez en momentos clave.

A pesar de ceder el primer set con errores y falta de movilidad, Alcaraz ajustó su estrategia, mejoró su porcentaje de primeros servicios y aprovechó los momentos decisivos para romper el saque de Ruud en el set definitivo.



Por su parte, Fritz llega a la final tras una victoria contundente sobre su compatriota Jenson Brooksby (6-4, 6-3), apoyado en su potente servicio (culminando el juego con 13 aces) y en su capacidad para presionar en el marcador.

La final tendrá sabor a revancha, pues Fritz, quien recientemente sorprendió a Alcaraz en la Laver Cup, buscará repetir el golpe. En cambio, el murciano intentará vengar esa derrota y, de paso, conquistar su octavo título de la temporada.

El partido entre Alcaraz y Fritz se disputará este martes 30 de septiembre a las 4:00 a.m. hora de Ciudad de México.



