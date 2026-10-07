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Rafa Márquez Llama a Pasar Página y Promete Mejor Equipo Contra Jamaica

La Selección Mexicana llegará a los encuentros contra el equipo del Caribe con cuatro partidos sin conocer la victoria

Rafael MárquezMárquez no quiso comentar si hubo más pros que contras en sus cuatro partidos como DT del combinado nacional. Foto: Captura de Pantalla | Youtube | Selección Nacional de México.

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