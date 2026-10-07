Rafa Márquez Llama a Pasar Página y Promete Mejor Equipo Contra Jamaica

Luego de un comienzo sin victorias al frente de la Selección Mexicana, Rafael Márquez dijo que toca "pasar página" y prepararse para los próximos partidos de noviembre ante Jamaica, pues aseguró que convocará a los mejores.

El michoacano tuvo uno de los peores inicios para un Director Técnico del Tricolor, con dos empates y dos derrotas en sus primeros cuatro encuentros. Todos fueron amistosos disputados en Estados Unidos durante la primera fecha FIFA posterior al Mundial. El último de esos cruces fue contra Chile en Los Ángeles, donde México perdió 2-0.

Después del enfrentamiento, el seleccionador mexicano reconoció las deficiencias en el equipo, pero argumentó que el plan era probar a jugadores jóvenes y evaluarlos. Aunque fue autocrítico, atribuyó que las bajas de elementos importantes influyeron en el mal arranque de su proceso.

"Lo que menos me gustó, obviamente nos costó quizás un poco más el funcionamiento, defensivamente empezamos quizás con dudas, nos ganaron muy fácil las espaldas, intentamos sacar el mejor equipo sobre todo por el tema de las cargas que llevamos durante estas semanas y se vio claramente que quizás el funcionamiento no fue el mejor", indicó en conferencia de prensa.

"Pero aún así te das cuenta también de que le diste oportunidad a todos, le di minutos a todos y desde un principio se presupuestó para intentarlo ver y ese es el principal objetivo y hemos visto quién puede estar y quién no", añadió.

Al ser cuestionado por la autoevaluación de su primera gira al mando de la Selección Nacional, destacó momentos en aspecto defensivo y ofensivo que, señaló, deberán mejorar de cara a los próximos compromisos.

"Tenemos que ser más contundentes en ambas áreas", sentenció.

"Ya sacaremos nosotros después conclusiones y ahora intentar pasar página, prepararnos para lo que viene", subrayó.

Dentro de un mes, México se medirá a Jamaica en los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en una serie de ida y vuelta por un boleto al Final Four. El primer partido será en Kingston y, el segundo, en Monterrey, durante la fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre.

Rafa Márquez dijo que buscará una mejor alineación para ambos cruces, pues México competirá con la intención de revalidar el título del certamen.

"Para lo que sigue sabremos exactamente qué es lo que necesitamos para ya un partido de mucha más importancia", indicó.

"Vi a gente que necesitamos saber cómo se comportaba, para esto eran los partidos amistosos y ahora creo que tenemos más claridad en que el próximo compromiso, que es mucho más serio (contra Jamaica), sabremos que tenemos que llevar a la gente que necesitamos para ese tipo de partidos", garantizó.

Al ser cuestionado por la falta de contundencia de los delanteros en su primera convocatoria, el DT dijo que su intención era darles minutos, como en el caso de Santiago Giménez, debido a que el atacante del Porto no juega mucho en su club.

Sin embargo, reiteró que para el próximo partido llamará a los mejores, sugiriendo que Raúl Jiménez tendrá que sacar la casta por la ofensiva del Tricolor.

"Necesitamos de gente que quizás está en Europa, pero obviamente, no cabe la menor duda de que buscaremos para el próximo partido tratar de tener lo mejor en ese momento", apuntó.

Respecto a las fallas en defensa, contrario a lo visto en el Mundial, el seleccionador dijo que no se puede comparar la alineación de ese torneo con amistosos porque había una plantilla diferente. También adelantó que para el próximo compromiso convocará a zagueros de mayor nivel, entre ellos César Montes.

"Tenemos que seguir mejorando, hay mucho margen de mejora, desde luego que nos ocuparemos en tratar de, obviamente seguir trabajando, en reforzar lo que hemos visto que nos hace falta en estos partidos", respondió.

Márquez no quiso comentar si hubo más pros que contras en sus cuatro partidos como DT del combinado nacional, pero aseguró que hablará con su cuerpo técnico para definirlo.

ASJ