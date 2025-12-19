Acciones de Volaris 'Despegan' en la Bolsa Mexicana de Valores tras Anuncio de Fusión con Viva

Las acciones de la aerolínea Volaris subían con fuerza este viernes 19 de diciembre de 2025 tras el anuncio de sus planes para unirse con Viva Aerobus para conformar una sociedad controladora.

Los títulos de Volaris se disparaban un 20% al inicio de la jornada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), apuntando a registrar su mejor jornada desde su salida al mercado en 2013.

Cerca del cierre, las acciones de la aerolínea subían 14% a 17.01 pesos por papel.

Las ganancias desde el cierre de ayer sumaban unos 3 mil 200 millones de pesos a la capitalización bursátil de la compañía, que alcanzaba los 20 mil 500 millones de pesos.

¿Cómo será la fusión de Volaris y Viva?

Volaris y Viva Aerobus, dos de las firmas más grandes del sector en México, anunciaron ayer que alcanzaron un acuerdo para constituir un grupo de aerolíneas.

La transacción, que aún está sujeta a aprobaciones regulatorias, contempla que las compañías mantengan sus respectivas operaciones actuales bajo sus permisos independientes y marcas diferenciadas, según un comunicado conjunto.

El nuevo grupo mexicano de aerolíneas permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos para los pasajeros, fortaleciendo la conectividad en México y el extranjero.

¿Volaris y Viva serán una misma aerolínea?

En el documento, las dos aerolíneas aclararon que mantendrán sus operaciones actuales bajo sus certificados de operación independiente y marcas diferenciadas, preservando las opciones de rutas existentes para los pasajeros, "mientras se amplían aún más las opciones de viaje punto a punto".

No obstante, la transacción está sujeta a condiciones y aprobaciones regulatorias en México y en otras jurisdicciones donde Volaris y Viva operan.

