Pink Estalla contra Rumores de Separación y Cambia la Conversación Hacia los Archivos de Epstein

La cantante P!NK reaccionó con contundencia a los recientes reportes que señalaban que supuestamente estaría pasando por una separación definitiva de su esposo, el atleta Carey Hart.

¿Qué dijo Pink sobre los rumores de separación?

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la artista calificó los rumores como “noticias falsas” y criticó duramente a los medios por priorizar la especulación de lo que pasa en su matrimonio ante lo que ella considera temas de mayor relevancia pública.

“Acabo de enterarme de que estoy separada de mi esposo. No lo sabía, gracias, revista People; gracias, Us Weekly. Gracias por avisarme,” escribió P!NK, en referencia a las recientes publicaciones que afirmaron una separación tras más de 20 años de matrimonio.

Aunque People colocó en su portada un reporte exclusivo sobre una separación entre la pareja después de dos décadas, la cantante negó categóricamente que la situación sea verdadera.

Concierto Shakira Zócalo 2026: ¿Vas a Ir? Horarios Especiales del Metrobús y Estaciones Cerradas

La artista continúa su publicación con un tono irónico y crítico

“Me preguntaba: ¿también quieren decírselo a nuestros hijos? Mi hija de 14 años y mi hijo de 9 tampoco están enterados.”

Tras desmontar los rumores, P!NK redirigió la conversación hacia asuntos que considera de mayor peso informativo. En su mensaje preguntó retóricamente si los medios preferían cubrir “noticias reales” como:

Los archivos de Epstein, el racismo sistémico, la misoginia en el deporte, el desempeño del equipo femenino de hockey, el hecho de que ocho de las 12 medallas ganadas por Estados Unidos en los últimos Juegos Olímpicos fueron obtenidas por mujeres.

También aludió a su propia nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll en el primer año en que fue elegible.

“¿Quieren hablar de mis logros o solo quieren hablar de mi supuesta caída?”, cuestionó la intérprete de éxitos como Just Like a Pill y What About Us.

La respuesta de P!NK culminó con una crítica directa a las llamadas “fake news”, término que dijo “odiar por completo”, seguido de un llamado a la prensa para elevar la calidad de sus coberturas:

“Los quiero a todos. Vayan con Dios. Y prensa sensacionalista: pueden hacerlo mejor. Buenas noches.”

