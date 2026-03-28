Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Un Hombre por Semana

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Chiquis: Sin Filtro | Segunda Temporada

Comenzamos con la segunda temporada de esta serie donde Chiquis abre las puertas de su hogar y su corazón para mostrarnos a la mujer que hay detrás de la artista y su lucha diaria por alcanzar sus sueños sin filtros.

Un hombre por semana

Seguimos con una película en la que Mónica, un año después de su divorcio, se abre a la posibilidad de conocer a diferentes hombres, a través de una app de citas. Con el apoyo de sus amigas, empieza a aceptar invitaciones en las que conoce a diferentes candidatos.

Pasó de Verdad

Finalmente este podcast que explora crímenes reales que han marcado a México y Latinoamérica, desde casos emblemáticos que sacudieron a la opinión pública hasta historias que merecen ser contadas.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como el partido entre México y Portugal , el reality Juego de Voces, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX

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