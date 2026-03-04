Inicio Nacional Seguridad Sheinbaum Niega Presión de Estados Unidos para Detener a ‘El Mencho’

La presidenta Sheinbaum señala que el operativo fue para detener a 'El Mencho', quien tenía varias órdenes de aprehensión

Bloqueo y quema de autos en Puerto Vallarta, Jalisco, por la caída de ‘El Mencho’

Bloqueo y quema de autos en Puerto Vallarta, Jalisco, por la caída de ‘El Mencho’. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que hubiera presión por parte de Estados Unidos para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de marzo de 2026, la mandataria afirmó que el operativo para detener a El Mencho "no se hizo, de ninguna manera, por presión de Estados Unidos".

Esta persona tenía una orden de aprehensión, o varias, el operativo fue para detenerlo, el problema es que recibieron agresiones; la Secretaría de la Defensa Nacional respondió en el momento.

