Sheinbaum Niega Presión de Estados Unidos para Detener a ‘El Mencho’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que hubiera presión por parte de Estados Unidos para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de hoy, 4 de marzo de 2026, la mandataria afirmó que el operativo para detener a El Mencho "no se hizo, de ninguna manera, por presión de Estados Unidos".

Esta persona tenía una orden de aprehensión, o varias, el operativo fue para detenerlo, el problema es que recibieron agresiones; la Secretaría de la Defensa Nacional respondió en el momento.

