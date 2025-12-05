¿Cuándo y A Qué Hora Sale el Calendario del Mundial 2026? Revelación de Fechas, Horarios y Sedes

El sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes, con lo cual se sabrá cómo quedaron los grupos, sin embargo el calendario completo lo dará a conocer la FIFA en otro evento y acá te decimos cuándo y a qué hora se realizará la revelación de fechas, horarios y sedes de los 104 partidos.

El sorteo de hoy definirá los enfrentamientos de la Fase de Grupos en el Mundial 2026 y aquí puedes seguir el LIVEBLOG con todas las noticias o si prefieres en esta nota puedes consultar las opciones para verlo en vivo por TV Abierta.

Será a partir de este viernes cuando las 42 selecciones ya clasificadas y las otras que aún tienen posibilidades, conocerán a sus rivales y la ruta que tendrán en el Mundial 2026, que se realizará de forma conjunta en México, Canadá y Estados Unidos del 13 de junio al 19 de julio.

¿Por qué el calendario del Mundial 2026 no sale hoy?

Al tratarse de la primera Copa del Mundo de la FIFA en el que jugarán 48 selecciones, se realizaron varios cambios en el formato del torneo, ya que por primera vez habrá 104 partidos, 12 grupos y se jugarán Dieciseisavos de Final.

Por esta razón, la FIFA realizará la revelación del calendario completo del Mundial 2026 un día después del sorteo y lo hará en 'grande' en un evento que tendrá transmisión en vivo global y que será presidido por el presidente Gianni Infantino.

En el escenario estarán Leyendas de la FIFA, quienes ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, mientras que en la audiencia estarán representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

¿Cuándo y a qué hora sale el calendario del Mundial 2026?

El evento de la revelación de las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos del Mundial 2026 se realizará este sábado 6 de diciembre de 2025 a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. La ceremonia tendrá lugar en Washington D. C. en Estados Unidos.

La transmisión en vivo del anuncio del calendario del Mundial 2026 se llevará a cabo de forma global y será completamente gratuita a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA. Estos son los enlaces:

De igual forma, la mejor información y últimas noticias de la Copa del Mundo de la FIFA las podrás seguir en TUDN y ViX con el análisis de los mejores comentaristas deportivos.

