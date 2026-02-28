Ataque de Israel y EUA contra Irán ¿'Operación Furia Épica' o 'Rugido de León'?
El Pentágono bautizó el ataque como “Operación Furia Épica”, mientras que Israel decidió llamarlo "Rugido del León"
El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó el ataque contra Irán como "Operación Furia Épica", según lo indicó en su cuenta de X.
Por su parte Israel decidió llamar a la campaña contra Irán como "Rugido del León".
En un mensaje en video el primer ministro indicó:
En los próximos días, en la operación "el Rugido del León", requeriremos que tengan resistencia y fortaleza
En su cuenta de X las Fuerzas de Defensa de Israel explicaron sobre la operación:
OPERACIÓN LEÓN RUGIENTE: Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de EUA han lanzado una amplia operación conjunta para desmantelar por completo el régimen terrorista iraní y eliminar gradualmente las amenazas existenciales para Israel
Ataque
Este nuevo ataque militar inició la mañana de este sábado en Irán, madrugada en Washington, en coordinación con Israel y de acuerdo con lo que indicó el presidente Donald Trump en un mensaje, el objetivo es terminar con el régimen de los ayatolá en Irán y puede provocar "víctimas" entre los soldados estadounidenses desplegados en Medio Oriente.
Luego del primer ataque preventivo como lo anunció Israel en un principio, Irán respondió lanzando misiles contra Israel, a lo que le siguieron varias oleadas de ataques, mientras el espacio aéreo de Israel e Irán se ha cerrado completamente y se llamó a la población a permanecer resguardada en ambos países.
Con información de EFE
