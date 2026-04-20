Protestan Contra Proyecto Habitacional en Área Ecológica de Playas de Tijuana
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Más de 100 personas marcharon en Playas de Tijuana para exigir frenar la construcción de un complejo en la Cañada Azteca, considerada zona de conservación ecológica
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Más de un centenar de personas se manifestaron en Playas de Tijuana para exigir un alto a la construcción de un complejo habitacional en la Cañada Azteca, zona considerada de conservación ecológica.
Durante la movilización, integrantes de colectivos y residentes caminaron por la zona para visibilizar su rechazo al proyecto, el cual contempla torres residenciales, un hotel y un centro comercial.
Manifestantes señalaron que el uso de suelo de la Cañada Azteca corresponde a conservación y reserva ecológica, por lo que cuestionaron la autorización de obras en el área.
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Impacto ambiental
Advirtieron que la construcción podría generar afectaciones importantes al ecosistema, ya que la cañada cumple funciones clave como el flujo de agua y sedimentos hacia la playa.
Además del impacto ambiental, vecinos alertaron sobre el incremento en la demanda de servicios públicos y el aumento en la carga vehicular, lo que agravaría la congestión en vialidades como Paseo Playas.
Los inconformes señalaron que, pese a haber realizado solicitudes formales de información, no han recibido respuesta sobre los permisos otorgados.
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Información Carolina Vázquez
APG