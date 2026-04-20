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Protestan Contra Proyecto Habitacional en Área Ecológica de Playas de Tijuana

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Más de 100 personas marcharon en Playas de Tijuana para exigir frenar la construcción de un complejo en la Cañada Azteca, considerada zona de conservación ecológica

Manifestantes Playas Tijuana

Protestan Contra Proyecto Habitacional en Área Ecológica de Playas de Tijuana | Foto: N+

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Más de un centenar de personas se manifestaron en Playas de Tijuana para exigir un alto a la construcción de un complejo habitacional en la Cañada Azteca, zona considerada de conservación ecológica.

Durante la movilización, integrantes de colectivos y residentes caminaron por la zona para visibilizar su rechazo al proyecto, el cual contempla torres residenciales, un hotel y un centro comercial.

Manifestantes señalaron que el uso de suelo de la Cañada Azteca corresponde a conservación y reserva ecológica, por lo que cuestionaron la autorización de obras en el área.

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Impacto ambiental

Advirtieron que la construcción podría generar afectaciones importantes al ecosistema, ya que la cañada cumple funciones clave como el flujo de agua y sedimentos hacia la playa.

Además del impacto ambiental, vecinos alertaron sobre el incremento en la demanda de servicios públicos y el aumento en la carga vehicular, lo que agravaría la congestión en vialidades como Paseo Playas.

Los inconformes señalaron que, pese a haber realizado solicitudes formales de información, no han recibido respuesta sobre los permisos otorgados.

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Información Carolina Vázquez

APG

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